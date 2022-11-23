На экс-организатора «Русских маршей» Демушкина завели два административных дела

На бывшего организатора «Русских маршей» Демушкина завели два административных дела

В отношении бывшего организатора «Русских маршей» Дмитрия Демушкина возбудили два административных дела о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.

Демушкину грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Обыски в доме националиста прошли 7 ноября. Силовики изъяли у него телефон и провели с ним беседу, после чего ушли. Как уточняла член СПЧ при президенте России Ева Меркачева, разрешение на осмотр дома у Демушкина дал Мосгорсуд после обращения генерал-майора ФСБ, указала Меркачева, добавив, что правоохранители «ничего не нашли».

В апреле 2017 года Демушкина приговорили к двум с половиной годам заключения за экстремизм. Через год Росфинмониторинг исключил его из списка экстремистов и террористов.