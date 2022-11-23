Муж выгнал жену из спальни и стал спать с любимым бульдогом

Daily Mirror: в Великобритании муж предпочел спать с любимым псом, а не с женой

В Великобритании жена разрешила мужу спать отдельно, чтобы он мог не расставаться с любимым бульдогом даже по ночам. Об этом сообщает Daily Mirror.

52-летняя Сэм и 54-летний Крейг Грант завели собаку по кличке Деннис, когда их дети подросли и покинули родительский дом. По словам женщины, бульдог скрасил их жизнь. Псу выделено особое место за столом, причем по воскресеньям ему готовят жаркое и кормят с вилки. Раз в неделю заботливые хозяева отводят Денниса в сад для собак, чтобы тот порезвился с сородичами.

Поскольку пес считает Крейга главой семьи, он предпочитает спать рядом с ним. Чтобы Деннису не было тесно рядом с ее мужем, Сэм стала спать в другой комнате. Теперь супруги шутят, что ее выгнали из спальни ради собаки.

Ранее сообщалось, что жительница Лондона сделала любимой собаке ошейник из бриллиантов стоимостью около 500 тысяч фунтов стерлингов и наняла телохранителя. «Мы так любим своих собак, так почему бы нам не побаловать их? Это большие деньги, но я думаю, что это того стоит, разве нет? Собаки заслуживают выглядеть так же красиво, как их хозяева», — сказала она.