Девушка примерила откровенные наряды матери и удивилась их предназначению

Блогерша Пежич примерила платья времен молодости матери и удивилась их предназначению

Блогерша из Канады примерила откровенные наряды, сохранившиеся со времен молодости ее матери, и удивилась их предназначению. Соответствующим видео героиня публикации поделилась в своем TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах блогерша Пейдж Пежич предстала перед родительницей в коротком черном платье с глубоким декольте, проследив за ее реакцией. «О, как мило, в этих образах я ходила по магазинам на выходных после обеда», — прокомментировала женщина.

Затем инфлюэнсерша переоделась в комплект, состоящий из удлиненного топа и коротких кожаных шорт, продемонстрировав на камеру розовые туфли на высоком каблуке. «Меня всегда волновало, откуда у нее взялись эти вещи, и я хочу узнать ответ прямо сейчас», — произнесла девушка в кадре.

По словам матери Пежич, найденные дочерью образы она носила в молодости в качестве костюмов для выступления на роликовых коньках. В конце видео женщина сама переоделась в один из нарядов и показала, как он смотрится на ее фигуре.

Ранее в ноябре пожилая женщина Лонни Пайк с татуированным телом примерила откровенные вещи и удивила фанатов. Блогерша надела леопардовый топ на тонких бретелях и черные облегающие брюки, демонстрируя рисунки на руках. Подписчики восхитились внешним видом инфлюэнсерши и выразили слова поддержки.

