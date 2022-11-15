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10:40, 15 ноября 2022Ценности

Пожилая женщина с татуированным телом надела откровенный наряд и удивила фанатов

60-летняя женщина Лонни Пайк с тату на руках надела леопардовый топ и облегающие брюки

Кадр: @grayhairandtattoos

Пожилая блогерша с татуированным телом надела откровенный наряд и удивила подписчиков. Соответствующими кадрами она поделилась в своем Tik-Tok-аккаунте.

На размещенных кадрах 60-летняя Лонни Пайк сначала предстала перед аудиторией в легкой рубашке и брюках светлых оттенков. «Такой меня хотят видеть люди», — подписала она. Затем женщина сменила образ на леопардовые топ на тонких бретелях и черные облегающие брюки, демонстрируя при этом тату на руках. «А так я одеваюсь на самом деле», — комментирует она.

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Подписчики восхитились внешним видом инфлюэнсерши и выразили слова поддержки в сети. «Я хочу быть как ты!», «Согласна именно со вторым образом, ни в коем случае не с первым!», «Все-таки мода — это искусство самовыражения, и вы правы, мне 52 года, и я, например, одеваюсь в стиле хиппи», — написали фанаты.

Ранее покрытый тату колумбиец Ларри Ботелло Джи с рогами рассказал о реакции окружающих на свою внешность. Отмечается, что мужчина начал делать татуировки в 12 лет, и к 27 годам его тело оказалось покрыто рисунками на 86 процентов. Колумбиец заявил, что ему приходится сталкиваться с негативной оценкой в интернете.

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Екатерина Ештокина
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