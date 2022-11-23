В Госдуме разъяснили поправку о пропаганде ЛГБТ для пользователей соцсетей

Хинштейн сообщил, что пользователей не будут наказывать за чужие комментарии о ЛГБТ

Пользователей соцсетей не будут наказывать за чужие комментарии под постами, если в них будет присутствовать пропаганда ЛГБТ. Такое разъяснение дал о поправке к законопроекту глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, передает РИА Новости.

Депутат напомнил, что страница пользователя во «ВКонтакте» не является его личной собственностью. «Вы квартирант, даже если вы пользуетесь признанными на территории России нелегальными социальными сетями, то вы также являетесь квартирантом. Поэтому ответственности на блогеров за то, что происходит у них на странице или в комментариях, не полагается», — пояснил Хинштейн.

23 ноября нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ.

Согласно документу, предусматривается запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Кроме того, прописан запрет призывов к смене пола среди подростков в интернете, средствах массовой информации, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Вместе с тем законопроект предусматривает запрет на выдачу прокатного удостоверения фильму в случае, если в нем содержатся материалы, пропагандирующие ЛГБТ.

27 октября депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении проект закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.