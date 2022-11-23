Власти поддержали идею внедрения исламского банкинга в России

Замглавы Минфина Моисеев: ведомство поддерживает законопроект об исламском банкинге

Министерство финансов России одобрило идею введения исламского банкинга. Речь идет о виде банковской деятельности, предполагающей отсутствие каких-либо процентных доходов. О решении ведомства поддержать законопроект заявил заместитель главы министерства Алексей Моисеев, передает ТАСС.

«Мы поддерживаем... Там есть отзывы со стороны трех ведомств, мы сейчас их сводим, надеюсь, в ближайшее время отзыв будет внесен [в Госдуму]», — сказал замглавы Минфина.

Об идее внедрения исламского банкинга в России на фоне введения западных санкций и массового ухода иностранных компаний с местного рынка стало известно в июле. Согласно проекту властей, оказывать такие услуги смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования (ОПФ).

Они смогут привлекать средства от граждан и юрлиц и вкладывать их в соответствующие нормам исламского права проекты на партнерских началах, что в целом напоминает доверительное управление. Кроме того, ОПФ смогут предоставлять денежные займы без последующего вознаграждения, финансировать торговую и производственную деятельность компании, участвуя в ее уставном капитале, а также давать поручительства.

Регулировать работу ОПФ будет Центробанк. Пилотный проект планируют запустить в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.