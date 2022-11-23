Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:06, 23 ноября 2022Ценности

Стилистка назвала визуально омолаживающие лицо стрижки

Стилистка Линн Чемберс назвала прически с челками визуально омолаживающими лицо

Фото: Shutterstock

Стилистка Линн Чемберс и автор трендов Бренда Ли Интиньяно из производящей продукцию для волос британской компании Cliphair назвали визуально омолаживающие лицо стрижки. Соответствующую информацию приводит Express.co.uk.

По словам экспертов, с возрастом рост волос замедляется, они истончаются и начинают выпадать. Для того чтобы улучшить внешний вид, специалистки посоветовали добавлять объем прядям с помощью коротких причесок. «Если волосы длинные, они могут выглядеть еще тоньше, чем есть на самом деле. Укороченные стрижки, многослойность и кудри создают форму и объем, придавая образу завершенность и молодость», — отметили собеседницы издания, в качестве альтернативы назвав использование наращенных прядей.

Кроме того, способом скрыть возраст британки назвали прически с разнообразными челками. «Челка может стать идеальным аксессуаром для придания более молодого вида и спрятать некоторые морщины!» — пояснили они.

В июле стилистка по волосам студии PMP Beauty Анна Варшавская перечислила россиянкам визуально омолаживающие лицо стрижки. Так, в список визуально омолаживающих причесок попали пикси, укороченный боб, каскад и рваное каре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Минобороны подтвердило обмен военнопленными с Украиной
США выделили Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов
В Госдуме назвали «русских хакеров» героями и предложили присваивать им звания
Россиянина задержали за убийство друга ударом ножа в бедро
В Совфеде прокомментировали поход Киева против православия
На Украине зафиксировали перебои с интернетом
Раскрыты одобренные экспертом секреты здоровья известных футболистов
Звезда «Реальных пацанов» раскрыла секрет удачного брака
«Транснефть» сообщила о частичной остановке участка «Дружбы» на Украине
Сборная Германии проиграла Японии на старте чемпионата мира-2022
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.