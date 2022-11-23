Стилистка назвала визуально омолаживающие лицо стрижки

Стилистка Линн Чемберс назвала прически с челками визуально омолаживающими лицо

Стилистка Линн Чемберс и автор трендов Бренда Ли Интиньяно из производящей продукцию для волос британской компании Cliphair назвали визуально омолаживающие лицо стрижки. Соответствующую информацию приводит Express.co.uk.

По словам экспертов, с возрастом рост волос замедляется, они истончаются и начинают выпадать. Для того чтобы улучшить внешний вид, специалистки посоветовали добавлять объем прядям с помощью коротких причесок. «Если волосы длинные, они могут выглядеть еще тоньше, чем есть на самом деле. Укороченные стрижки, многослойность и кудри создают форму и объем, придавая образу завершенность и молодость», — отметили собеседницы издания, в качестве альтернативы назвав использование наращенных прядей.

Кроме того, способом скрыть возраст британки назвали прически с разнообразными челками. «Челка может стать идеальным аксессуаром для придания более молодого вида и спрятать некоторые морщины!» — пояснили они.

В июле стилистка по волосам студии PMP Beauty Анна Варшавская перечислила россиянкам визуально омолаживающие лицо стрижки. Так, в список визуально омолаживающих причесок попали пикси, укороченный боб, каскад и рваное каре.