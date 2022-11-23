Использованную бумагу превратили в аккумулятор

Инженеры NTU превратили макулатуру в электроды для новых батарей

Специалисты Наньянского технологического университета (Сингапур) разработали способ добычи компонентов аккумуляторов из бумаги. Исследование было опубликовано в журнале Additive Manufacturing.

Инженеры описали процесс карбонизации, с помощью которого можно превратить использованную бумагу в бумажные волокна, а затем — в электроды. По словам сингапурских ученых, из них можно собрать новые перезаряжаемые батареи для смартфонов, медицинского оборудования и электромобилей.

Авторы исследования разогрели бумагу особым способом, получив чистый углерод, водяной пар и масла. Полученный углерод продемонстрировал долговечность, гибкость и электрохимические свойства. Лабораторные испытания показали, что созданные на основе бумаги аноды применимы в батареях, которые можно заряжать и разряжать до 1200 раз.

По словам ученых, бумага составляла почти пятую часть отходов, образующихся в Сингапуре в 2020 году. Описанный специалистами процесс карбонизации происходит в отсутствие кислорода, при этом выделяется незначительное количество углекислого газа — в этой связи процесс получения углерода является экологичной альтернативой переработки бумаги путем сжигания.

Ранее стало известно, что китайские компании собрались заменить кремний на графен в полупроводниках. Данный материал является более дорогим, но потребляет меньше энергии и позволит повысить производительность чипов примерно в десять раз.