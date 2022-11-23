Россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе на любимом курорте богачей

Туроператоры посоветовали туристам бронировать отели на Мальдивах на локальных островах

Туроператоры раскрыли россиянам действенные способы сэкономить на отдыхе на Мальдивских островах, которые считаются любимым курортом богачей. Своими рекомендациями они поделились с РИА Новости.

В первую очередь, по словам основателя и владелицы сети турагентств «360 Трэвел» Екатерины Гайчени, желающим выгодно провести отпуск в популярной пляжной стране нужно максимально заранее (примерно за полгода) приобрести авиабилеты. При этом стыковочные рейсы обойдутся дешевле — примерно 40 тысяч в обе стороны.

Кроме того, можно сэкономить на жилье, забронировав номер не на островах-резортах, а на локальных островах, где живут местные. Например, размещение в гестхаусе на острове Маафуши обойдется двоим туристам в 2,3 тысячи рублей в сутки. Путешественникам посоветовали обратить внимание, что вся еда на Мальдивах привозная и стоит дорого, поэтому для экономии средств лучше бронировать отели, работающие по системе «все включено».

По словам пиар-директора компании «Интурист» Дарьи Домостроевой, важно правильно выбрать время для поездки: «Большинство россиян воспринимает Мальдивы как зимнее направление для "побега в лето". Хотя на самом деле отдыхать здесь можно круглый год. Выгоднее всего — летом, когда отели дают сезонные скидки до 40 процентов и проводят различные акции, например, апгрейд питания».

Ранее Мальдивы и Сейшелы вошли в список любимых мест отдыха у российских богачей. Популярностью у обеспеченных соотечественников пользуются также люксовые курорты ОАЭ, Греции и Италии.

В ноябре эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) предложили россиянам выгодно отдохнуть на Мальдивах: путевки на весну 2023 года со скидками до 50 процентов. Также ряд отелей предлагает бесплатные ночи: например, при бронировании семи ночей — восьмая в подарок.