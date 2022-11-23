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07:30, 23 ноября 2022Спорт

Медведева назвала благословением поражение от Загитовой на ОИ

Фигуристка Евгения Медведева назвала поражение на Олимпийских играх-2018 благословением

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Российская фигуристка Евгения Медведева назвала благословением поражение от соотечественницы Алины Загитовой на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Ее слова приводит YouTube-канал «Ключ».

«Я как личность сформировалась именно благодаря тому, что тогда не выиграла», — заявила спортсменка. Она пояснила, что золото Олимпиады в юном возрасте — это большое испытание, и жизнь некоторых атлетов складывается тяжело из-за этой психологической нагрузки.

28 октября Медведева рассказала о критике фанатов из-за использования ею мата. Спортсменка вспомнила, как после падения с прыжка во время показательных выступлений на чемпионате России произнесла несколько нецензурных слов и это попало в трансляцию.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. Победу в состязании одиночниц одержала Загитова.

Ксения Курашкина
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