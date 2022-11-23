Цена нефти упала

Январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели до 84,15 доллара

Стоимость нефти эталонной марки Brent резко пошла вниз во время торгов вечером в среду, 23 ноября. Судя по данным Лондонской биржи ICE, цена январского фьючерса потеряла 4,76 процента и опустилась до 84,15 доллара.

Котировки WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на доллара 4,02 (минус 4,97 процента) — до 76,93 доллара за баррель. Падение стоимости обусловлено слухами о скором согласовании потолка цен на поставки нефти из России.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США и союзные им страны планируют договориться о потолке цен на нефть РФ не выше 60-70 долларов за баррель. Позднее агентство Bloomberg написало, что страны ЕС продолжают обсуждение параметров потолка цен на российскую нефть, в последнее время участники дискуссии думают о цене в районе 65-70 долларов за баррель, хотя окончательное решение пока не принято.