Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:06, 23 ноября 2022Экономика

Цена нефти упала

Январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели до 84,15 доллара

Фото: Christian Ohde / Globallookpress.com

Стоимость нефти эталонной марки Brent резко пошла вниз во время торгов вечером в среду, 23 ноября. Судя по данным Лондонской биржи ICE, цена январского фьючерса потеряла 4,76 процента и опустилась до 84,15 доллара.

Котировки WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на доллара 4,02 (минус 4,97 процента) — до 76,93 доллара за баррель. Падение стоимости обусловлено слухами о скором согласовании потолка цен на поставки нефти из России.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США и союзные им страны планируют договориться о потолке цен на нефть РФ не выше 60-70 долларов за баррель. Позднее агентство Bloomberg написало, что страны ЕС продолжают обсуждение параметров потолка цен на российскую нефть, в последнее время участники дискуссии думают о цене в районе 65-70 долларов за баррель, хотя окончательное решение пока не принято.

Brent от TradingView
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС на Украине остались без электричества
Дания выразила готовность выйти из ФИФА
Названы оптимальные способы быстрой сушки одежды после стирки
29-летний учитель истории из Петербурга погиб в ходе СВО
На Украине собрались наказывать за публикации о ракетных обстрелах
Психолог заявила о пользе финансовых неудач для двух групп людей
На Украине сообщили об очередях на заправки по всей стране
Появилось видео смертельного ДТП с погибшим 57 лет назад актером Урбанским
В США раскрыли план Путина по Украине на зиму
Швейцарский банк Credit Suisse потерял миллиарды из-за недоверия клиентов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.