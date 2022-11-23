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22:06, 23 ноября 2022Спорт

Европейская футбольная федерация поддержала желание Дании выйти из ФИФА

Федерация футбола Норвегии поддержала желание Дании выйти из ФИФА из-за запрета на повязки

Фото: Hassan Ammar / AP

Глава Федерации футбола Норвегии (NFF) Лизе Клавенесс поддержала желание Датского футбольного союзп (DBU) выйти из состава участников Международной федерации футбола (ФИФА). Ее слова приводит NRK.

Клавенесс заявила, что ФИФА пошла по пути эскалации конфликта. «У нас в NFF нет уверенности в том, что [глава ФИФА Джанни] Инфантино является подходящим лидером, который будет вести нас вперед», — посчитала она. Глава NFF выразила сожаление, что Инфантино остался единственным кандидатом на выборах главы ФИФА.

Ранее 23 ноября Датский футбольный союз (DBU) выразил готовность выйти из состава участников ФИФА после запрета со стороны организации носить радужные капитанские повязки One Love на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Глава DBU Йеспер Моллер заявил, что доверие к ФИФА утрачено

21 ноября ФИФА запретила игрокам носить радужные капитанские повязки с надписью One Love. Организация предоставила альтернативные повязки с посланиями солидарности.

Анастасия Борисова
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