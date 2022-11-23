В США оценили российскую «Сатану»

The Drive: ракета «Сатана» имеет одну из самых тяжелых полезных нагрузок среди всех МБР

Советско-российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Р-36М2, известная на Западе как SS-18 Mod 5 Satan («Сатана»), имеет одну из самых тяжелых полезных нагрузок среди всех МБР, когда-либо используемых на планете. С такой оценкой выступило американское издание The Drive.

«Р-36М2 представляет собой двухступенчатую (не считая выводящий полезную нагрузку блок) жидкостную межконтинентальную баллистическую ракету шахтного базирования, которую Советский Союз начал разрабатывать в начале 1980-х годов как более точную и мощную преемницу более ранних вариантов Р-36М», — говорится в публикации.

Отмечается, что одним из главный отличий Р-36М2 от Р-36 было использование в первой газогенератора для выброса ракеты из шахты до того, как включится ракетная силовая установка. Издание напоминает, что в длину Р-36М2 достигает 37,2 метра, а в диаметре — почти 3 метра. Масса ракеты вместе с топливом превышает 211 тонн.

Одна Р-36М2 способна переносить 14 боеголовок мощностью, в зависимости от оценок различных источников, до одной мегатонны в тротиловом эквиваленте каждая. Тем не менее часть из этих боеголовок может представлять собой ложные и другие цели, предназначенные, в частности, для обмана противника.

В ноябре командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев заявил, что испытания стратегического ракетного комплекса шахтного базирования РС-28 «Сармат» прошли успешно.