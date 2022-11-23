Россиян предупредили о частой и опасной ошибке при включении обогревателя

Физик Шамин предостерег россиян от подключения обогревателя к удлинителю

Для того, чтобы использование обогревателя не привело к печальным последствиям, нужно соблюдать важное правило: никогда не подключать его к удлинителю. О частой и опасной ошибке в беседе с «Лентой.ру» россиян предупредил доктор физико-математических наук, директор Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА Роман Шамин.

Обогреватель и кондиционер необходимо подключать только непосредственно к розетке в стене, рассказал физик. «Дело в том, что стандартные удлинители и сетевые фильтры не предназначены для работы с высоким напряжением, нужным для обогревателя, и могут перегреваться или даже загореться из-за увеличения тока. Нагревательные элементы в этих устройствах могут достигать температуры в 250-300 градусов. У удлинителя при подключении таких мощных приборов очень быстро пересыхает изоляция, что ведет к замыканиям и возгораниям», — объяснил он.

Также Шамин рекомендовал изучать инструкцию и предупреждающие надписи перед использованием обогревателя. А перед первым включением — после покупки или в начале сезона — проверять его на наличие трещин, сломанных штекеров и ослабленных соединений. «Если таковые имеются, использовать прибор нельзя. И конечно, никогда не оставляйте его включенным, если уходите из дома», — заключил физик.

Ранее заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко предупредил об опасности постоянного нахождения зарядки в розетке.

