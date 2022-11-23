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20:24, 23 ноября 2022Ценности

Блогерша два года стеснялась носить джинсы и решила впервые надеть их в кадре

Полная TikTok-блогерша Линдси впервые за два года надела джинсы на камеру для подписчиков

Кадр: @itslindss

Пользовательница сети с никнеймом @itslindss два года стеснялась надевать джинсы из-за нестандартного телосложения и решила впервые примерить их на камеру для подписчиков. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

В начале видео Линдси (фамилия неизвестна) рассказала, что считала свои формы несовершенными и старалась носить исключительно платья и юбки, скрывающие недостатки фигуры. «Теперь я понимаю, что даже с такими параметрами я заслуживаю носить джинсы», — призналась полная блогерша в описании ролика.

В опубликованном видео девушка предстала перед зрителями в облегающих талию брюках прямого кроя и трикотажном пуловере коричневого цвета, исполняя танцевальные движения. На кадрах видно, что ткань штанов тесно облегает крупные формы юзерши.

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Поклонники одобрили поступок героини материала и написали ей слова поддержки в комментариях. «У вас совершенно нормальный и распространенный тип телосложения!», «У всех нас абсолютно разные формы!», «Честно говоря, ты выглядишь потрясающе, и ты уверена в себе», — оценили они.

Ранее полная блогерша Лондон Келлер оголила живот на камеру и удивила подписчиков. Девушка надела розовый кроп-топ, джинсы с низкой посадкой и черный облегающий кардиган, которые оголяли ее грудь и живот. На размещенных кадрах видно, что на теле юзерши присутствуют растяжки и другие неровности кожи.

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Екатерина Ештокина
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