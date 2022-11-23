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14:56, 23 ноября 2022Россия

Бывший депутат Госдумы рассказал о жизни на одну пенсию и раскрыл ее размер

Экс-депутат Госдумы Рашкин заявил, что получает пенсию в размере 19 700 рублей

Фото: Вадим Федотов / РИА Новости

Бывший депутат Госдумы Валерий Рашкин, осужденный за убийство лося на незаконной охоте, назвал пенсионные выплаты, которые получает от государства. Об этом он рассказал в интервью изданию Daily Storm.

Экс-парламентария спросили, на какие средства он живет после того, как его лишили депутатской зарплаты. По словам Рашкина, он живет со своей женой, оба супруга существуют на свою пенсию. Он добавил, что его дети получили высшее образование и работаю программистами.

«Я гражданин РФ, у меня пенсия 19 700 рублей. На это и живу. У меня есть дети, два сына, помогают. <...> Мы с женой живем на наши пенсии, других источников нет», — поделился Рашкин, не раскрыв размер пенсии своей супруги. Помимо того, он признался, что живет в квартире сына, так как собственной квартиры в Москве у него нет.

В ночь на 29 октября 2021 года Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области. При этом разрешения на охоту у мужчин не было. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и положили в багажник. Добычу нашли сотрудники комитета охотхозяйства региона, когда остановили автомобиль депутата.

25 мая Валерия Рашкина досрочно лишили мандата после вступления в законную силу обвинительного приговора.

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Варвара Кошечкина
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