Власти России одобрили продление заморозки накопительной части пенсии еще на год

Госдума приняла в третьем чтении проект о заморозке накопительной части пенсий до 2025 г.

На пленарном заседании 23 ноября Государственная Дума решила принять в третьем чтении правительственный законопроект, который касается заморозки накопительной части пенсии россиян. Согласно идее властей, мера должна быть продлена еще на год — до 2025-го. Об одобрении законопроекта сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к документу сказано, что заморозка «значительно уменьшает объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда России». Ранее в документе указывалась сумма в размере 925,9 миллиарда рублей. Кабинет министров страны внес законопроект на рассмотрение Госдумы 28 сентября.

Этот же законопроект предусматривает новый порядок приостановления и возобновления государственной службы в России. Ранее депутаты поддержали поправку о приостановке государственной службы в связи с призывом работника на военную службу по мобилизации. На время приостановления госслужбы сотруднику гарантируют сохранение «замещаемой должности». В поправке указано, что запрещено расторгать контракт с государственным служащим по инициативе представителя нанимателя, за исключением расторжения в связи с упразднением государственного органа или в связи с истечением срока действия контракта.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в накопительную часть выплат в размере шести процентов от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Власти рассчитывали, что заморозка станет единовременной, однако с того времени ее продлевают.

Президент России Владимир Путин в конце декабря 2021 года подписал продление соответствующег закона до 2024 года. Отмечалось, что продление срока заморозки уменьшит трансферт из бюджета страны в бюджет Пенсионного фонда на 772,9 миллиарда рублей.