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22:09, 23 ноября 2022Россия

Песков оценил возможность переговоров России и США по Украине

Песков: заявления о переговорах по Украине не значат, что РФ и США поддерживают контакты
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность переговоров России и США по Украине. Его слова передает РИА Новости.

По словам Пескова, заявления американской стороны о возможности мирных переговоров России с Украиной не значат, что Москва и Вашингтон поддерживают на этот счет какие-то контакты.

Представитель Кремля также заявил, что будущее и успех российской спецоперации на Украине «сомнений не вызывают».

Ранее Песков также утверждал, что Вашингтону под силу повлиять на Киев и сделать его более сговорчивым. По его словам, при желании США могут многое сделать для возобновления переговоров России и Украины.

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Марина Совина
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