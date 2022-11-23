Песков: заявления о переговорах по Украине не значат, что РФ и США поддерживают контакты

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность переговоров России и США по Украине. Его слова передает РИА Новости.

По словам Пескова, заявления американской стороны о возможности мирных переговоров России с Украиной не значат, что Москва и Вашингтон поддерживают на этот счет какие-то контакты.

Представитель Кремля также заявил, что будущее и успех российской спецоперации на Украине «сомнений не вызывают».

Ранее Песков также утверждал, что Вашингтону под силу повлиять на Киев и сделать его более сговорчивым. По его словам, при желании США могут многое сделать для возобновления переговоров России и Украины.