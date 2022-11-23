Появилось видео с вернувшимися с Украины российскими военнопленными

Депутат Саралиев опубликовал видео с вернувшимися после плена на Украине военнослужащими

Появилось видео с обмененными российскими военнопленными. Соответствующие кадры опубликовал в Telegram-канале депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

На видео видно, как группа военнослужащих движется вдоль дороги к стоящим автобусам.

23 ноября Минобороны России сообщило о возвращении 35 военнослужащих ВС РФ из украинского плена. По данным ведомства, их доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Там россияне пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны.

До этого временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что в числе военнослужащих, освобожденных в результате обмена пленными с Украиной, будут шесть военнослужащих из ДНР и ЛНР. Он заверил, что российская сторона передаст Киеву бойцов Вооруженных сил Украины.

11 ноября сообщалось о возвращении 45 военнослужащих из плена на Украине в рамках очередного обмена.