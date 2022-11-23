Молдавия объяснила «пропажу» газа на Украине

Вице-премьер Молдавии Спыну объяснил «пропажу» газа на Украине созданием резервов

«Пропажа» на Украине поставляемого по контракту в Молдавию российского газа, о которой накануне, 22 ноября, сообщил «Газпром», объясняется созданием республикой резервов топлива в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ). Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-премьер-министр — министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

«Те объемы газа, которые "Газпром" называет оставшимися на Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся в ПХГ на Украине. Пусть будет ясно, что эти объемы были и будут полностью оплачены нашей страной», — подчеркнул чиновник.

По его словам, Молдавия накопила в резервах уже более 200 миллионов кубометров газа. Спыну подчеркнул, что давление, шантаж, угрозы больше не должны иметь места, а Кишинев вместе с Украиной добьется энергетической независимости.

Также молдавский вице-премьер подтвердил, что весь газ, поставляемый в Приднестровье, оплачивался и будет оплачиваться правительством страны.

Ранее Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины опроверг заявление «Газпрома» о том, что предназначенный для Молдавии газ пропал. Компания подчеркнула, что факт передачи топлива в полном объеме зафиксирован документами с подписями всех смежных операторов, что в числе и российской компании. В украинском операторе указали, что «Газпром» хочет выдать за «оседание» виртуальный реверс.

Реальной причиной заявления «Газпрома» в Операторе ГТС подсчитали желание еще сильнее ограничить поставки топлива в страны Европы, а также не дать Молдавии использовать украинские хранилища для создания резервов.

«Газпром» анонсировал сокращение прокачки топлива через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» с 28 ноября. В компании также подчеркнули, что республика нарушила правила оплаты текущих поставок в ноябре в отношении 24,945 миллиона кубометров газа.

На фоне угрозы сокращения поставок цены на газ в Европе начали расти. С начала торгов в среду, 23 ноября, они добавили еще пять процентов.