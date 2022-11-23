Шотландия отреагировала на отказ в проведении референдума о независимости

Лидер Шотландии: отказ Лондона усилит основания для проведения референдума о независимости

Решение Верховного суда Великобритании об отказе Шотландии в проведении референдума о независимости усилит основания для такого плебесцита. Так отреагировала на решение Лондона первый министр Шотландии Никола Стерджен, ее слова передает Reuters.

Лидер Шотландии подчеркнула, что разочарована решением Верховного суда, но уважает его. Она отметила, что суд не создает закон, а лишь интерпретирует его. «Закон, который не позволяет Шотландии выбирать свое собственное будущее без согласия Вестминстера, разоблачает как миф любое представление о Великобритании как о добровольном партнерстве», — высказалась Стерджен.

Ранее стало известно, что Верховный суд Соединенного Королевства отказал Шотландии в проведении референдума о независимости без согласия британского правительства. Суд постановил, что шотландский парламент «не имеет полномочий издавать законы о референдуме о независимости Шотландии».

Прошлый референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55 процентов его участников высказались за сохранение региона в составе Великобритании.