Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:49, 23 ноября 2022Забота о себе

Диетолог указала на неочевидную пользу семечек

Диетолог Соломатина: семечки успокоят нервную систему и защитят от болезни Альцгеймера

Фото: Shutterstock

Семечки защитят от болезни Альцгеймера, улучшат зрение и успокоят нервную систему, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. На неочевидную пользу семечек она указала в беседе с «Москвой 24».

Она объяснила, что в семечках много магния, который успокаивает нервную систему, расслабляет сосуды и понижает давление, а также витаминов группы B, благоприятно влияющих на ЦНС. Содержащийся в этом продукте витамин E, продолжила она, улучшает зрение и состояние кожи, используется в профилактике атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. «Витамин E предохраняет мембраны клеток от окисления, тем самым сохраняя целостность клетки. Если клетка сохранена, значит, она может нормально выполнять свои функции, не разрушаться раньше времени. Окислительный стресс провоцирует ряд заболеваний, в том числе и болезнь Альцгеймера», — объяснила она.

Также, по словам Соломатиной, в семечках содержатся растительный белок, необходимый для всех органов и тканей организма, и клетчатка, полезная для микробиома человека. «От него много что зависит. Это наша иммунная система, нервная система, наше психическое состояние. Семечки забирают на себя излишки холестерина, сахара», — рассказала диетолог.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021
Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
ЗажралисьРоссияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
8 июня 2018

Наконец, полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в семечках подсолнечника, предохраняют от сердечно-сосудистых заболеваний и от развития воспалений, заключила Соломатина.

При этом она призвала не злоупотреблять семечками, так как они очень калорийны.

Ранее терапевт, диетолог «СМ-клиника» Елена Тихомирова раскрыла последствия полного отказа от мяса для человека. По ее словам, в мясе как животных, так и птиц содержится большое количество витаминов и питательных элементов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
СБ ООН проведет срочное заседание по Украине
Британия заявила о невозможности отношений с Россией на прежнем уровне
Мастер сделал татуировку четырехлетней дочери и вызвал споры в сети
Изобретательница целебной мастурбации отвергла обвинения в создании секс-секты
Россияне заинтересовались жильем в одной европейской стране
Увольнение журналиста за фейк о российских ракетах в Польше сочли подозрительным
На Украине назвали причину проверок в Киево-Печерской лавре
Лукашенко вспомнил о «старом друге» Порошенко и разыгравших его пранкерах
40-летняя Наталья Подольская продемонстрировала фигуру в бикини
Лавров призвал медиков оценить решение признать Россию «спонсором терроризма»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.