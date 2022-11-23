Диетолог указала на неочевидную пользу семечек

Диетолог Соломатина: семечки успокоят нервную систему и защитят от болезни Альцгеймера

Семечки защитят от болезни Альцгеймера, улучшат зрение и успокоят нервную систему, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. На неочевидную пользу семечек она указала в беседе с «Москвой 24».

Она объяснила, что в семечках много магния, который успокаивает нервную систему, расслабляет сосуды и понижает давление, а также витаминов группы B, благоприятно влияющих на ЦНС. Содержащийся в этом продукте витамин E, продолжила она, улучшает зрение и состояние кожи, используется в профилактике атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. «Витамин E предохраняет мембраны клеток от окисления, тем самым сохраняя целостность клетки. Если клетка сохранена, значит, она может нормально выполнять свои функции, не разрушаться раньше времени. Окислительный стресс провоцирует ряд заболеваний, в том числе и болезнь Альцгеймера», — объяснила она.

Также, по словам Соломатиной, в семечках содержатся растительный белок, необходимый для всех органов и тканей организма, и клетчатка, полезная для микробиома человека. «От него много что зависит. Это наша иммунная система, нервная система, наше психическое состояние. Семечки забирают на себя излишки холестерина, сахара», — рассказала диетолог.

Наконец, полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в семечках подсолнечника, предохраняют от сердечно-сосудистых заболеваний и от развития воспалений, заключила Соломатина.

При этом она призвала не злоупотреблять семечками, так как они очень калорийны.

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