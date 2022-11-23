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05:35, 23 ноября 2022Мир

ВОЗ решила переименовать оспу обезьян из-за давления США

ВОЗ решила переименовать оспу обезьян в MPOX из-за давления администрации Байдена

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена переименовать оспу обезьян в MPOX (Эм-пи-оу-экс), пишет Politico.

Как уточнила газета, решение может быть объявлено уже в среду, 23 ноября. Оно было принято в рамках борьбы со стигматизацией (формирование негативного отношения к отдельному человеку или группе людей на основании каких-то особенностей — прим. «Ленты.ру»). Администрация президента США Джо Байдена оказывает давление на ВОЗ и в частном порядке попросила организацию поменять название болезни, уточнило издание.

«США будут принимать меры в одностороннем порядке, если международная организация не будет действовать достаточно быстро», — говорится в статье.

8 сентября в России выявили второй случай заражения оспой обезьян. 12 июля Роспотребнадзор сообщил об обнаружении в стране первого случая заражения.

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Марина Совина
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