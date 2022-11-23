28-летнего россиянина осудят за убийство терапевта в подъезде

В Оренбурге осудят 28-летнего мужчину, 49 раз ударившего ножом 26-летнего врача в подъезде

В Оренбургской области суд рассмотрит дело 28-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве женщины. Об этом в среду, 23 ноября, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Оренбургской области Радик Галимов.

Речь идет о Денисе Тучине, который, по мнению следствия, 2 августа совершил расправу над 26-летним врачом Еленой Федоровой. Его обвиняют по части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Известно, что фигурант был психически нездоров и с апреля 2021 года следил за жертвой. Впервые Тучин увидел ее в больнице, где в тот момент лечилась его мать. После этого он стал мониторить аккаунты девушки в соцсетях. Также он неоднократно вызывал ее на дом, когда его мать заболевала. При этом лично подозреваемый и врач не общались. 2 августа россиянин решил убить терапевта. Мужчина зашел за Федоровой в подъезд и нанес ей 49 ударов ножом. После этого он выбежал из дома в окровавленной одежде и стал избавляться от улик, петляя по городу, — он выбросил их в трех местах.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент убийства Тучин находился в состоянии, не исключающем вменяемости, и подлежит уголовной ответственности с учетом статьи 22 («Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости») УК РФ, что практически не отличается от стандартной процедуры.

Тело 25-летней россиянки, работавшей врачом-терапевтом в больнице имени Пирогова, с множеством колото-резаных ран было найдено на лестничной площадке одного из многоквартирных домов по улице Волгоградской. 3 августа фигурант был задержан, спустя два дня его поместили в СИЗО.