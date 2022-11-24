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12:43, 24 ноября 2022Спорт

Тренер рассказала о причине смерти 24-летнего российского бобслеиста

Тренер Кристина Антонова заявила, что у скончавшегося бобслеиста Банькова обнаружили рак

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Личный тренер бобслеиста Максима Банькова Кристина Антонова рассказала о причине его смерти. Ее слова приводит ТАСС.

«По предварительной информации, у спортсмена была обнаружена стремительно развивавшаяся лимфома. Это был последний диагноз в больнице, который оставался под вопросом. Максим сгорел за месяц», — заявила Антонова. Она добавила, что еще не видела официальное заключение патологоанатома.

23 ноября Федерации бобслея России (ФБР) сообщила о смерти 24-летнего Банькова. «У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей. Такую потерю трудно принять, и с ней невозможно смириться», — заявили в ФБР и выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

Максим Баньков входил в юниорскую сборную России. Он был кандидатом в мастера спорта. Вместе с Григорием Волосковым, Сергеем Баклановым и Андреем Андрияновым он стал серебряным призером первенства Европы 2020 года в соревновании четверок.

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Ксения Курашкина
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