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19:51, 24 ноября 2022Ценности

Модель увеличила грудь в пять раз ради внешности куклы Барби

Модель Кэти изменила лицо и увеличила грудь на пять размеров ради внешности куклы Барби

Фото: из личного архива Cathy

Модель Кэти (фамилия неизвестна) перенесла несколько пластических операций на лице и увеличила грудь в пять раз ради внешности куклы Барби. Соответствующий материал приводит The Sun.

Девушка рассказала, что начала задумываться об изменениях образа несколько лет назад, поскольку мечтала выглядеть более женственно. Так, она окрасила волосы в ярко-розовый цвет, сделала пирсинг пупка и ринопластику. «Я страдаю перфекционизмом в отношении своего внешнего вида», — призналась героиня материала.

Кроме того, 31-летняя собеседница издания сообщила, что несколько раз делала пластику груди и в итоге изменила ее размер от А до Е (от первого до пятого по российской системе). «Раньше у меня был очень маленький бюст, а теперь я горжусь тем, что мне поставили импланты», — поделилась героиня материала.

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Модель также прибегала к инъекциям ботокса, закачала филлеры в губы, щеки, подбородок и область челюсти. Кроме того, она планирует сделать новую операцию по увеличению груди, чтобы больше походить на куклу. «Мне еще далеко до идеальной Барби», — заявила она в заключение.

В июле британская танцовщица Джорджина Эпитропу ради внимания окружающих потратила миллионы рублей на внешность своего кумира — американской модели и актрисы Памелы Андерсон. Преображение обошлось женщине в 43 тысячи фунтов стерлингов (приблизительно три миллиона рублей). По мнению артистки, каждый человек должен иметь возможность с помощью хирургического вмешательства изменить свой образ так, как пожелает.

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Екатерина Ештокина
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