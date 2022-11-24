Россияне в Катаре описали ситуацию с алкоголем на ЧМ-2022

Россиянин Айнур рассказал о проблемах с продажей алкоголя в Катаре на ЧМ-2022

Футбольным болельщикам на чемпионате мира-2022 в Катаре крайне сложно купить алкоголь. Ситуацию в разговоре с «Лентой.ру» описал россиянин Айнур, который работает на одном из стадионов мундиаля. Он рассказал, что во время матчей продаются исключительно безалкогольные напитки.

«Алкогольного пива на стадионе нет, только безалкогольное. На стадионе точно нет», — объяснил он.

Но и за пределами стадиона найти алкоголь в этой арабской стране проблематично, объяснил Айнур.

«Купить можно, только если в клубах при отеле, но не факт, что продают навынос. А так есть один магазин, где продают только по специальному разрешению», — отметил собеседник «Ленты.ру».

18 ноября Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о запрете продажи пива на стадионах, которые примут матчи чемпионата мира-2022 в Катаре. Это связано с законами страны, согласно которым ввоз и распитие в общественных местах спиртных напитков запрещены. Решение ФИФА принято по итогам консультаций с местными властями. «Продажа алкогольных напитков будет сосредоточена на территории фанатских зон, других местах скопления болельщиков, а также на лицензированных площадках», — говорится в заявлении.

Ранее в компании Budweiser заявили, что все нереализованное пиво получит страна-победитель мундиаля.