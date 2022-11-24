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19:32, 24 ноября 2022Спорт

Член ФИФА заявила о подтасовках при голосовании за ЧМ в России

Член совета ФИФА Эвелина Кристеллин заявила о подтасовках при голосовании за ЧМ в России
Эвелина Кристеллин

Эвелина Кристеллин. Фото: Seth Wenig / Reuters

Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Эвелина Кристеллин заявила о подтасовках при голосовании за проведение чемпионата мира 2018 года в России. Ее слова приводит Football Italia со ссылкой на Radio Capital.

Кристеллин обратила внимание на странности при двойном голосовании по России в 2010 году. Она рассказала, что в нем участвовал только исполнительный комитет, а не все федерации, как это происходило впоследствии. «Это было явно подтасованное голосование. Кто-то заплатил за это. Вопрос был лишь в раздаче "конвертов"», — заявила член ФИФА.

8 ноября бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер рассказал об общении с российским лидером Владимиром Путиным после получения Россией права на проведение чемпионата мира-2018. Тогда Путин заявил, что Блаттер стал ему другом.

Чемпионат мира прошел в России в 2018 году. Победителем стала сборная Франции. Российская сборная добралась до 1/4 финала, где уступила команде Хорватии в серии пенальти.

Анастасия Борисова
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