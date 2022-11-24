Автопилот Tesla стал доступен всем желающим

TechCrunch: Tesla открыла доступ к автопилоту для всех желающих в Северной Америке

Tesla открыла доступ к системе автопилотирования (Full Service Driving) для всех владельцев автомобилей бренда в Северной Америке. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Появление функции автопилота анонсировал глава компании Илон Маск. Предприниматель заявил в своем Twitter, что функция FSD будет доступна всем, кто сделает запрос с экрана автомобиля. По словам журналистов, развертывание системы автопилотирования произошло на фоне претензий Министерства юстиции США к компании относительно ее «ложных» утверждений на тему FSD.

Ранее доступ к системе продвинутого автопилотирования можно было получить при соблюдении нескольких условий. Так, автолюбитель должен иметь рейтинг безопасности не менее 80 баллов и пробег на автопилоте не менее ста миль.

«Несмотря на опасения, любой водитель, который уже заплатил высокую цену за FSD Tesla, сможет получить доступ к программному обеспечению в Северной Америке», — отметили журналисты. Стоимость подключения к максимальной версии системы помощи водителю Full Service Driving (FSD) от Tesla составляет 15 тысяч долларов или около 900 тысяч рублей.

В конце октября стало известно, что Tesla не получит одобрение для выпуска полного автопилота до конца года. По словам специалистов, компании не удалось убедить власти, что ее автомобили могут передвигаться без человека за рулем.