«Газпром» перестал рассчитывать на трубопроводы

«Газпром» нашел в Греции стабильного покупателя своего СПГ с проекта «Портовая»

Уже третья партия сжиженного природного газа (СПГ) с «газпромовского» проекта «Портовая» в Балтийском море готовится к отправке на греческий приемный терминал «Ревитуса». Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Kpler пишет «Коммерсантъ».

Танкеры «Псков» и «Нижний Новгород» с грузами СПГ разгрузились там 3 октября и 16 ноября соответственно. Покупатель грузов не называется, но, скорее всего, это один из европейских трейдеров, который затем продает газ на бирже.

Необычность ситуации в том, что ранее «Газпром» не отправлял СПГ в те страны, что уже получают газ по трубопроводам, чтобы избежать конкуренции собственных проектов. Однако стабильность поставок указывает, что компания перестала рассчитывать исключительно на прежние способы доставки топлива. Также возможно, что конечным покупателем стала Болгария, которая после отказа от российского газа получает топливо в основном из Греции.

В настоящее время танкер «Псков» находится у входа в Суэцкий канал, но потом, утверждает источник издания, он отправится именно на остров Ревитуса. Мощность созданного там терминала Греция вскоре намерена увеличить в два раза. Кроме того, страна намерена уже в 2023 году открыть новый терминал в порту Александруполис. Официальные лица объясняют такие проекты намерением продолжением снижения зависимости страны от российских поставок по трубопроводам.

Производство СПГ на заводе «Портовая» началось 6 сентября. Мощность проекта составляет 1,5 миллиона тонн в год. Базой для него стала компрессорная станция портовая, откуда ранее газ подавался в газопровод «Северный поток». Вскоре после запуска производства СПГ газопровод, поставки по которому остановились в конце августа, был взорван.

При этом поставки СПГ из «Портовой» осложняются позицией стран региона. Санкции не распространяются на российский газ, но Финляндия, Польша, страны Балтии и Великобритания отказались от закупки российского СПГ после начала боевых действий на Украине. В результате газ идет на наиболее отдаленный от места производства терминал.

Ранее стало известно, что власти Болгарии снизили в два раза цены на газ для населения. Они объяснили такое решение поставками азербайджанского газа через Грецию. Россия, в свою очередь, заключила контракт с Азербайджаном на поставки миллиарда кубометров газа до марта. Дальнейшая судьба топлива неизвестна, не исключено, что транзитом он будет переправлен в Европу.

