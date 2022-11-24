Футболист сборной России назвал способы разозлить Карпина
Футболист сборной России Данил Глебов назвал способы разозлить главного тренера национальной команды Валерия Карпина. Его слова приводит Sport24.
Спортсмен заявил, что Карпин не простит нарушения дисциплины в быту. «Не прийти вовремя на массаж. На лечение. На теорию. Плохо тренироваться. Не выполнять требования в игре. Это больше всего его злит», — рассказал он. При этом Глебов добавил, что Карпин не штрафует игроков, а воздействует эмоционально.
5 ноября стало известно, что сборная России продлила контракт с Карпиным. Соглашение с тренером рассчитано до августа 2024 года. Карпин и его помощники также смогут совмещать работу в сборной и «Ростове».
Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года. Под его руководством сборная вышла в стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако из-за санкций ФИФА и УЕФА лишилась возможности принять участие в турнире.