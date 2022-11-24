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07:54, 24 ноября 2022Спорт

Футболист сборной России назвал способы разозлить Карпина

Футболист сборной России Глебов заявил, что Карпина разозлят нарушения дисциплины в быту
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футболист сборной России Данил Глебов назвал способы разозлить главного тренера национальной команды Валерия Карпина. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что Карпин не простит нарушения дисциплины в быту. «Не прийти вовремя на массаж. На лечение. На теорию. Плохо тренироваться. Не выполнять требования в игре. Это больше всего его злит», — рассказал он. При этом Глебов добавил, что Карпин не штрафует игроков, а воздействует эмоционально.

5 ноября стало известно, что сборная России продлила контракт с Карпиным. Соглашение с тренером рассчитано до августа 2024 года. Карпин и его помощники также смогут совмещать работу в сборной и «Ростове».

Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года. Под его руководством сборная вышла в стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако из-за санкций ФИФА и УЕФА лишилась возможности принять участие в турнире.

Анастасия Борисова
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