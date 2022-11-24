Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:08, 24 ноября 2022Мир

ООН займется расследованием нарушений прав человека на протестах в Иране

ООН расследует факты нарушения прав человека на протестах в Иране, длящихся с сентября

Фото: Nazanin Tabatabaee / Reuters

Совет ООН по правам человека проголосовал за то, чтобы провести расследование предполагаемых нарушений прав человека со стороны иранских властей, которые происходят на протяжении последних двух месяцев с начала протестного движения, охватившего страну. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Материалы по теме:
«Делай, что хочешь, мне не страшно» В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
«Делай, что хочешь, мне не страшно»В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
19 октября 2022
«Это наш позор!» После гибели 22-летней девушки Иран захлестнули протесты. Как страна оказалась на грани революции?
«Это наш позор!»После гибели 22-летней девушки Иран захлестнули протесты. Как страна оказалась на грани революции?
26 сентября 2022

Большая часть членов Совета проголосовала за соответствующее расследование на специальном собрании в Женеве.

Демонстрации в разных уголках Ирана начались еще в сентябре, после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба. Девушка скончалась в больнице, ее привезли туда из полицейского участка. Официальные власти утверждают, что она болела, но семья Махсы подчеркивает: девушка была здорова, у нее не было никаких патологий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
Путин потребовал производить больше военной техники
ООН займется расследованием нарушений прав человека на протестах в Иране
Европарламент принял резолюцию о международном трибунале над Лукашенко
В Минцифры пригрозили лишить аккредитации почти половину IT-компаний
Жертвы миллиардера-педофила обвинили крупнейшие банки в пособничестве
МИД Литвы включил Лободу в список персон нон грата
Сборная Португалии обыграла Гану в матче чемпионата мира-2022
Описаны последствия изменения климата для России
Власти окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске
Италия ужесточила процесс выдачи виз россиянам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.