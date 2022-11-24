ООН займется расследованием нарушений прав человека на протестах в Иране

ООН расследует факты нарушения прав человека на протестах в Иране, длящихся с сентября

Совет ООН по правам человека проголосовал за то, чтобы провести расследование предполагаемых нарушений прав человека со стороны иранских властей, которые происходят на протяжении последних двух месяцев с начала протестного движения, охватившего страну. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Большая часть членов Совета проголосовала за соответствующее расследование на специальном собрании в Женеве.

Демонстрации в разных уголках Ирана начались еще в сентябре, после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба. Девушка скончалась в больнице, ее привезли туда из полицейского участка. Официальные власти утверждают, что она болела, но семья Махсы подчеркивает: девушка была здорова, у нее не было никаких патологий.

