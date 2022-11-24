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19:15, 24 ноября 2022Экономика

Цены на газ в Азии резко выросли

Bloomberg: цены на СПГ в Азии выросли до самого высокого уровня с начала октября

Фото: Supri / Reuters

Цены на сжиженный природный газ (СПГ) на спотовом рынке в Азии в период с 16 по 23 ноября резко выросли на 20 процентов до самого высокого уровня с начала октября. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

Цена фьючерса на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость СПГ, поставляемого в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) на закрытии рынка в среду составила 34,24 доллара за один миллион британских термальных единиц (примерно 1225 долларов за тысячу кубометров). Трейдеров напугали прогнозы о приближении холодной погоды в Европе, так как регион выступает прямым конкурентом Азии в закупках газа, и решение отложить начало работы крупнейшего экспортного СПГ-терминала в США Freeport LNG после пожара в июне. Bloomberg ранее указывало, что продолжительный простой предприятия может повысить напряженность на мировых газовых рынках в преддверии зимы.

Пока Япония и Китай, а также многие другие государства региона с оптимизмом смотрят на накопленные ими объемы газа, но внезапное похолодание в этих странах может привести к быстрому истощению запасов.

Ранее стало известно, что Россия перестала продавать СПГ в Азию с проекта «Сахалин-2» со скидкой. По мнению Bloomberg, причина была в том, что покупатели перестали бояться вторичных санкций и репутационного ущерба при его покупке.

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Данил Дмитриев
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