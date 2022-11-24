Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:00, 24 ноября 2022Культура

МИД Литвы включил Лободу в список персон нон грата

МИД Литвы включил Светлану Лободу в список нежелательных в стране лиц
Светлана Лобода

Светлана Лобода. Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Министерство иностранных дел Литвы включило украинскую певицу Светлану Лободу в список нежелательных в стране лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы литовского МИД Паулину Левицкайте.

«После консультации с нашими украинскими партнерами мы добавляем певицу в список персон нон грата», — заявила представитель МИД Литвы.

Как ранее отмечал министр культуры Литвы Симонас Кайрис, позиция Лободы по отношению к действиям России на Украине непонятна.

В Литве у артистки было запланировано четыре концерта. 30 ноября в Шяуляе, 1 декабря в Клайпеде, 4 декабря в Паневежисе и 5 декабря в Вильнюсе. В настоящее время певица проживает в Латвии.

Ранее стало известно о том, что Роспотребнадзор подаст иск из-за отмененного концерта Лободы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Путин потребовал производить больше военной техники
ООН займется расследованием нарушений прав человека на протестах в Иране
Европарламент принял резолюцию о международном трибунале над Лукашенко
В Минцифры пригрозили лишить аккредитации почти половину IT-компаний
Жертвы миллиардера-педофила обвинили крупнейшие банки в пособничестве
МИД Литвы включил Лободу в список персон нон грата
Сборная Португалии обыграла Гану в матче чемпионата мира-2022
Описаны последствия изменения климата для России
Власти окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске
Италия ужесточила процесс выдачи виз россиянам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.