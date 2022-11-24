Российский министр прокомментировала свою отставку после видео сына с угрозами

Глава Минцифры Чувашии заявила, что ушла в отставку, чтобы не вредить репутации власти

Глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина объяснила свою отставку после появления в сети видеозаписи ее сына с сырым мясом и угрозами стрельбы. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Волна негатива, которая поднялась в рядах общественности, не должна нанести вред репутации правительства региона», — написала Майнина.

Она пожелала команде главы республики Олега Николаева успехов в будущей работе и долгих лет процветания Чувашии.

Покинувшая пост чиновница приняла решение уйти в отставку после видеозаписи с участием ее сына, которая появилась в сети. На кадрах подросток откусывал куски от мясной туши и угрожал одноклассниками стрельбой. Впоследствии правоохранители провели обыск в его квартире, изъяли кружку со свастикой, столовые приборы с нацистской символикой и книгу Эдуарда Лимонова «Будет ласковый вождь», но оружия не нашли.

Кристина Майнина заявила, что ее сын не хотел совершать никакого преступления. По ее мнению, публикуя видео с поеданием мяса и различными угрозами, подросток желал привлечь к себе внимание. Она подчеркнула, что с ребенком начал работать психолог. Глава чувашского Минцифры ушла в отставку 24 ноября. Как сообщил губернатор российского региона Олег Николаев, решение Майнина приняла добровольно.