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22:00, 24 ноября 2022Забота о себе

Россиянам назвали полезные для здоровья зубов напитки

Стоматолог Олег Куров назвал молоко из орехов и бобов полезным для здоровья зубов

Фото: Shreyak Singh / Unsplash

Молоко из бобов и орехов полезно для здоровья зубов, рассказал стоматолог Олег Куров. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другие напитки, которые помогут сделать улыбку красивой.

Куров отметил, что растительное молоко из орехов, зерновых, бобовых, семечек — это кладезь полезных веществ. Так, по его словам, соевое молоко содержит калий и магний, кальций, белки и жирные кислоты, снижает уровень холестерина, улучшает кровообращение.

Овсяное молоко богато витаминами группы В, содержит кальций, фосфор, железо, антиоксиданты

Олег Куровстоматолог
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На пользу зубам пойдет также травяной и зеленый чай, добавил стоматолог. При употреблении этих напитков организм получает антиоксиданты и кофеин. Но в то же время эмаль зубов не окрашивается и не разрушается, как при употреблении черного чая и кофе, пояснил собеседник «Ленты.ру».

Регулярное употребление минеральной столовой или лечебно-столовой воды без углекислоты поможет сохранить здоровье всего организма и зубов в частности. Благодаря содержащимся в ней веществам эмаль зубов восстанавливается и укрепляется.

на 96процентов

зубная эмаль состоит из неорганических веществ, многие из которых есть и в минеральной воде

«Еще одним полезным для здоровья зубов напитком является обычная вода, — резюмировал Куров. — Во время питья она отлично очищает полость рта».

Ранее стоматолог Илья Антонов рассказал, почему нельзя заглушать зубную боль обезболивающими средствами. Он пояснил, что нужно устранять причину боли — лечить зуб, чтобы болезнь не привела к плачевным последствиям.

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Вера Владзиевская
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