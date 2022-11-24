Российские военнопленные рассказали об условиях содержания на Украине

Минобороны показало возвращение российских военнопленных после обмена с Украиной

Министерство обороны показало возвращение российских военнопленных после обмена с Украиной. Соответствующее видео публикует РИА Новости в Telegram-канале.

На кадрах запечатлены солдаты, возвращающиеся домой на автобусах. Кроме того, военнослужащие рассказали об условиях содержания на Украине.

«В 6 утра подъем, и до 10 вечера на улице ходили постоянно, работали. Некоторых заставляли идти или ползти с простреленными коленями», — заявил один из российских военных.

О возвращении 35 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России из украинского плена стало известно 23 ноября. 11 ноября также сообщалось о возвращении 45 военнослужащих из плена на Украине в рамках очередного обмена.