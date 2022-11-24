Стали известны последние слова Пьера Нарцисса перед смертью

Перед смертью Пьер Нарцисс признался в любви к жене и дочери

Вдова певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева рассказала в интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!», какие слова артист произнес перед смертью.

Как уточнила жена покойного певца, перед кончиной артист сообщил, что любит ее и их дочь Каролину. Свои последние слова он попросил передать девочке. Калачева подчеркнула, что супруг повторил это два раза. После этого возлюбленная Нарцисса выразила надежду, что они скоро поговорят друг с другом. «Я говорю: "Ставь телефон на зарядку. Ты сейчас выйдешь, когда у тебя зарядится. Мы поговорим. Все будет хорошо, держись"», — вспомнила Калачева последний разговор.

Вдова музыканта призналась, что находилась в ужасном состоянии после новости о смерти супруга. Она рассказала, что о кончине Нарцисса врач сообщил ей с дрожью в голосе. «Такое ощущение, что будто бомба разорвалась по всему мира и разбудила всех», — добавила Калачева.

Пьер Нарцисс скончался 21 июня в возрасте 45 лет. Причиной смерти стала остановка сердца во время операции на почках. Артиста похоронили в камерунской деревне Бонаматеке.

Ранее сообщалось, что вдова Пьера Нарцисса подаст в суд на сотрудничавший с артистом ММА-промоушен.