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09:10, 24 ноября 2022Спорт

Овечкин забросил 790-ю шайбу в НХЛ

Александр Овечкин забросил 790-ю шайбу в НХЛ и помог «Вашингтону» победить «Филадельфию»

Фото: David W Cerny / Reuters

«Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Филадельфию Флайерс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Победу команде помог одержать гол российского форварда Александра Овечкина в овертайме. Эта заброшенная шайба стала для него 790-й за карьеру в лиге. Также на счету нападающего в этом матче одна результативная передача. Всего в сезоне-2022/2023 он набрал 19 очков по системе «гол плюс пас» за 21 игру.

Россиянин был признан первой звездой этой встречи. В составе столичного клуба ворота соперников также поразили шведский форвард Маркус Юханссон и американский нападающий Сонни Милано.

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин уступает канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу (801 гол).

Ксения Курашкина
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