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20:41, 24 ноября 2022Спорт

Болельщики перечислили минусы вечеринок в Катаре во время ЧМ-2022

Российский болельщик Руслан рассказал о нехватке европейских заведений в Катаре

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Вечеринки в Катаре во время чемпионата мира по футболу-2022 (ЧМ-2022) сильно отличаются от тех, к которым привыкли жители европейских стран, рассказал россиянин Руслан. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил главные минусы ночной жизни в арабской стране во время мундиаля.

«Вечеринки проходят, ночные клубы тоже есть. Их немного, но они есть, также есть пабы и бары. Есть заведение формата лаунж с пляжем, более увеселительного формата, это европейская сеть», — объяснил болельщик.

Здесь не хватает именно европейских заведений, потому что в арабских заведениях восточного типа европейцам или людям из стран СНГ будет не очень весело

Русланболельщик из России

По мнению блогера Alijanoooov Абдулазиза Алиджанова, в стране можно найти достойное заведение. Однако время работы клубов ограничено, заявил он.

«Для такой маленькой страны здесь достаточно клубов, я побывал уже примерно в десяти. Клубы очень порядочные, есть очень атмосферные, но дорогие. Самое дорогое здесь — алкоголь. Клубы работают до двух часов ночи, после двух надо ехать в апартаменты на афтерпати», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее болельщики рассказали о ситуации с ценами в Катаре во время футбольного турнира.

Варвара Кошечкина
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