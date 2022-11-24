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19:53, 24 ноября 2022Спорт

Болельщики рассказали о ценах в Катаре во время ЧМ-2022

Россиянин Алиджанов рассказал о росте цен в Катаре после начала ЧМ-2022

Фото: Manu Fernandez / AP

Цены в Катаре выросли после начала чемпионата мира по футболу-2022. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал блогер Alijanoooov Абдулазиз Алиджанов. При этом болельщики могут пользоваться рядом преимуществ, которые позволяют сократить траты и сэкономить на некоторых услугах.

«Сейчас жилье обходится очень дорого, это дороже всего. Транспорт, метро и автобусы бесплатно с Hayya-картой, такси подорожало. Очень дорого стоят сигареты и алкоголь», — рассказал он.

Однако цены все еще остаются приемлемыми, отметил в беседе с «Лентой.ру» россиянин Руслан.

Здесь цены очень приемлемые, даже после России жить здесь очень выгодно

Русланболельщик из России

«Цены очень лояльные, есть низкие, средние и высокие. Высокие в основном на молочку. Например, дорого стоит русский и белорусский творог по сравнению с другими товарами. На такие товары, как влажные салфетки, могут быть высокие цены, потому что это импорт. На свои товары здесь очень приемлемые цены. И все зависит от того, где закупаться», — объяснил он.

Ранее стало известно о ситуации с алкоголем на ЧМ-2022.

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Мария Сметанина
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