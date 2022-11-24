Детский омбудсмен высказалась об истории с ранением отчима 13-летней школьницей

Омбудсмен Ушакова пообещала разобраться в истории с ранением отчима 13-летней школьницей

Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова разберется в истории с ранением отчима 13-летней школьницей, которая хотела защитить мать. Об этом омбудсмен заявила в разговоре с «Лентой.ру».

«Обстоятельства случившегося в настоящее время изучают представители следственных органов. В любом случае в этой истории будем разбираться. Отправлены запросы во все заинтересованные ведомства», — сообщила Ушакова.

Инцидент произошел в городе Бор. Известно, что школьница стала свидетелем драки между супругами, которая завязалась из-за позднего звонка женщине с работы. Дочь решила защитить мать, схватила нож и нанесла отчиму колющее ранение. После этого женщина вызвала полицию, однако правоохранителям рассказала, что девочка лишь угрожала мужчине ножом, тот якобы стал отнимать у нее холодное оружие и поранился. Силовики выясняют обстоятельства случившегося.

Знакомые семьи в беседе с «Лентой.ру» охарактеризовали отчима как неконфликтного и неагрессивного человека, а отношения пары назвали теплыми.

