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12:37, 24 ноября 2022Наука и техника

Выявлен новый биомаркер СДВГ у детей

Medical Xpress: МРТ использовали в качестве биомаркера СДВГ у детей

Фото: Carolyn Kaster / AP

Ученые из Йельской медицинской школы в Нью-Хейвене выявили, что МРТ может использоваться в качестве нового биомаркера СДВГ (синдрома дефицита внимания и/или гиперактивности) у детей. Выводы исследования будут представлены на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки (RSNA), краткий обзор приводит Medical Xpress.

Для этого специалисты проанализировали данные МРТ (магнитно-резонансной томографии) почти 8 тысяч детей в возрасте 9-10 лет. У 1798 пациентов был диагностирован СДВГ. Авторов интересовали такие показатели нейровизуализации, как объем мозга, площадь поверхности, целостность белого вещества и функциональную связность.

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В результате были зафиксированы изменения почти во всех областях мозга, которые изучались. У пациентов с СДВГ исследователи наблюдали аномальные связи в отделах мозга, участвующих в обработке памяти и слуха, истончение коры головного мозга и значительные изменения микроструктуры белого вещества, особенно в лобной доле мозга.

Они отметили, что эта работа подчеркивает, что СДВГ — это неврологическое расстройство с нейроструктурными и функциональными изменениями в мозге, а не только поведенческий синдром. Теперь МРТ можно использовать в качестве биомаркера заболевания для создания целостной картины мозговых нарушений.

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Елена Апазиди
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