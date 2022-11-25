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15:45, 25 ноября 2022Наука и техника

Корабль «Адмирал Пантелеев» уничтожил подлодку условного противника

БПК «Адмирал Пантелеев» уничтожил подлодку условного противника в Японском море

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота (ТОФ) отработал поиск и уничтожение подводной лодки условного противника на противолодочных учениях в Японском море. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

«Для обеспечения учения был задействован палубный противолодочный вертолет Ка-27ПЛ, который применил опускаемую гидроакустическую станцию. После установления контакта с "вражеской" подводной лодкой данные о ее местонахождении были переданы летчиками на боевой пост корабля», — говорится в сообщении.

Экипаж БПК атаковал условную подводную цель реактивными глубинными бомбами. После этого был произведен условный залп торпедами. В качестве условного противника была использована одна из дизель-электрических подлодок ТОФ. После учений корабль вернулся в пункт базирования во Владивосток.

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БПК «Адмирал Пантелеев» проекта 1155 вооружен ракето-торпедами противолодочного комплекса «Раструб-Б» и реактивными бомбометами РБУ-6000. Также в арсенал корабля входят артиллерийские установки и зенитный ракетный комплекс «Кинжал».

Ранее в Минобороны России сообщили, что ТОФ получил морской тральщик «Петр Ильичев» проекта 12700. Торжественная церемония поднятия Андреевского флага на корабле состоялась на Камчатке.

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Даниил Иринин
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