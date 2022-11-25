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15:36, 25 ноября 2022Спорт

Появилось видео установки тренера Саудовской Аравии в перерыве игры с Аргентиной

Появилось видео установки тренера Саудовской Аравии Ренара в перерыве игры с Аргентиной

В сети появилось видео установки главного тренера сборной Саудовской Аравии Эрве Ренара, которую он дал своим игрокам в перерыве матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Аргентины. Ролик опубликован в группе «Матч! Премьер» во «ВКонтакте».

Специалист эмоционально отчитал саудовцев за пассивную игру в прессинге а также за то, что команда не верит в возможность перевернуть ход игры. «Месси получает мяч в центре поля, а вы стоите и смотрите. Возьмите еще телефоны и сфотографируйтесь с ним», — негодовал Ренар.

В конце тренер констатировал слабую игру соперника и призвал подопечных оставить на поле все силы. К перерыву Саудовская Аравия проигрывала со счетом 0:1. Во втором тайме команда Ренара забила два мяча и одержала сенсационную победу.

После первого тура Саудовская Аравия возглавляет группу С. Во втором матче команда 26 ноября встретится с Польшей.

Алексей Гусев
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