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16:02, 25 ноября 2022Бывший СССР

Алиев поговорил с еврочиновником об отношениях Азербайджана и Армении

Президент Азербайджана Алиев обсудил с представителем ЕС нормализацию отношений с Арменией

Фото: Globallookpress.com

Отношения Армении и Азербайджана, а также переговорный процесс по выработке мирного соглашения между сторонами обсудили 25 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар. Об этом сообщается на сайте главы Азербайджана.

«На встрече состоялся обмен мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, переговорном процессе по мирному соглашению между двумя странами, итогах брюссельской встречи по делимитации границ», — говорится в сообщении.

Накануне в Ереване заявили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян готов встретиться с Алиевым при участии президента Франции Эммануэля Макрона и главы Европейского совета Шарля Мишеля в Брюсселе 7 декабря.

В Баку идею посредничества Парижа отвергли. Там указали на неприемлемость обвинений Азербайджана со стороны Франции.

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Василий Мека
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