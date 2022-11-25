Алиев поговорил с еврочиновником об отношениях Азербайджана и Армении

Президент Азербайджана Алиев обсудил с представителем ЕС нормализацию отношений с Арменией

Отношения Армении и Азербайджана, а также переговорный процесс по выработке мирного соглашения между сторонами обсудили 25 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар. Об этом сообщается на сайте главы Азербайджана.

«На встрече состоялся обмен мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, переговорном процессе по мирному соглашению между двумя странами, итогах брюссельской встречи по делимитации границ», — говорится в сообщении.

Накануне в Ереване заявили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян готов встретиться с Алиевым при участии президента Франции Эммануэля Макрона и главы Европейского совета Шарля Мишеля в Брюсселе 7 декабря.

В Баку идею посредничества Парижа отвергли. Там указали на неприемлемость обвинений Азербайджана со стороны Франции.