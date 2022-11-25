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19:30, 25 ноября 2022Бывший СССР

Четыре украинские АЭС подключили к внешнему энергоснабжению

В МАГАТЭ заявили, что четыре АЭС на Украине вновь подключили к внешнему энергоснабжению

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Четыре украинские атомные электростанции (АЭС) вновь подключили к внешнему энергоснабжению. Об этом сообщили в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как заявили в агентстве, в четверг, 24 ноября, было восстановлено внешнее подключение Запорожской АЭС к электросети. «Украина сегодня также подтвердила МАГАТЭ, что три другие атомные электростанции — Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая — были повторно подключены к сети и работают для выработки электроэнергии для нужд страны», — отметили в МАГАТЭ.

Там также добавили, что электроснабжение было восстановлено и на Чернобыльской АЭС.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство завершило недельную миссию на Чернобыльской АЭС. До этого он высказывался о беспрецедентности ситуации с отключением всех украинских атомных электростанций от внешнего питания.

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Алевтина Запольская
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