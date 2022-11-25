Раскрыты лучшие способы заставить ребенка заснуть

Frontiers in Psychology: колыбельные и сказки связаны с поведенческим развитием ребенка

Международная группа ученых раскрыла лучшие методы, которые позволяют маленьким детям уснуть и способствуют при этом правильному поведенческому развитию ребенка. Для этого специалисты изучили связь между способами, к которым прибегают родители в разных культурах, и различиями в чертах личности детей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology.

В исследовании приняла участие 841 семья, имевшая детей в возрасте от 17 до 40 месяцев, из Бельгии, Бразилии, Чили, Китая, Финляндии, Италии, Мексики, Нидерландов, Румынии, России, Испании, Южной Кореи, Турции и США. Темперамент ребенка измерялся с помощью опросника поведения в раннем детстве (ECBQ), который учитывает три основные группы личностных черт — сургентность (активность, энтузиазм, склонность к социальным контактам), негативная эмоциональность (страх, суетливость, застенчивость, чувствительность и трудный сон) и усиленный контроль (фокусировка и переключение внимания, преодоление привычек).

Также родители заполнили опросник повседневной деятельности (DAQ), предоставив сведения о ведении домашнего хозяйства и практиках ухода за детьми, при этом ученые особое внимание уделили методам воспитания, связанным с отходом ребенка ко сну. Эти практики разделили на две большие группы, в одну из которых вошли методы, поощряющие активное поведение перед сном (игры, прогулки, поездки на автомобиле), а в другую — пассивные методы (чтение сказок, тихий разговор, объятия, пение колыбельных).

Авторы исследования подтвердили гипотезу, согласно которой пассивные методы поддержания сна связаны с более высокой сургентностью и усиленным контролем у детей и более низкой негативной эмоциональностью (НЭ). Если в какой-либо культуре чаще прибегали к этим методам, то для детей этой культуры была характерна более низкая НЭ, чем для другой культуры. Различия в сургентности наблюдались уже на индивидуальном, внутрикультурном уровне. Что касается активных методов, то их связь с более высокой негативной эмоциональностью наблюдалась только на внутрикультурном уровне.

Ученые ранжировали страны по тому, насколько культура поощряет пассивные методы, и первые места заняли США, Финляндия и Нидерланды, а Южная Корея, Турция и Китай расположились в конце списка (Россия занимает девятое место). При ранжировании активных методов первое место заняли Румыния, Испания и Чили, а в нижней части распределения оказались Турция, Италия и Бельгия (11-е место у России). В целом, для всех стран было характерно более частое использование пассивных методов, чем активных.