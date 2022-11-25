Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Уэльс
Сегодня
13:00 (Мск)
Иран
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа B. 2-й тур
Катар
Сегодня
16:00 (Мск)
Сенегал
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа A. 2-й тур
Нидерланды
Сегодня
19:00 (Мск)
Эквадор
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа A. 2-й тур
Англия
Сегодня
22:00 (Мск)
США
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа B. 2-й тур
Миннесота Уайлд
Сегодня
22:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
22:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
10:10, 25 ноября 2022Спорт

Бывший чемпион мира по боксу умер в 37 лет

Бывший чемпион мира по боксу Мойзес Фуэнтес умер в 37 лет

Фото: Hiroaki Yamaguchi / Globallookpress.com

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), мексиканец Мойзес Фуэнтес умер в 37 лет. Об этом в Twitter сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

«Воин, который cражалcя до поcледнего вздоха. Наши cоболезнования его cемье и друзьям», — написал Сулейман.

17 октября 2021 года Фуэнтеса госпитализировали после нокаута в поединке с соотечественником Дэвидом Куэльяром. У спортсмена была диагностирована черепно-мозговая травма. Боксера прооперировали и ввели в медикаментозную кому.

Схватка с Куэльяром стала для Фуэнтеса первой после трехлетнего перерыва. Всего за профессиональную карьеру он провел 33 поединка, одержал 25 побед и потерпел семь поражений. Еще один бой с его участием закончился вничью.

23 ноября Федерации бобслея России (ФБР) сообщила о смерти 24-летнего Максима Банькова. «У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей. Такую потерю трудно принять, и с ней невозможно смириться», — заявили в ФБР. По предварительным данным, спортсмен скончался из-за лимфомы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Курашкина
Комментарии отключены
Последние новости
В Крыму ответили на слова Зеленского о возвращении полуострова невоенным путем
Хавбек сборной Португалии призвал болельщиков критиковать Роналду
Один тип квартир подешевел в Москве
В российском океанариуме за два месяца умерли акула-зебра и дельфин
Полная блогерша показала способ скрыть выпирающий живот с помощью одежды
В здании парламента Киргизии произошел пожар
Россиянам раскрыли простой способ сэкономить на покупках в интернете
Сотрудникам ОПК захотели выплатить почти 300 тысяч рублей при переезде
Смертельное массовое ДТП на МКАД попало на видео
Российский подросток убил ровесника и скрылся с отцом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.