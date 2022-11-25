Вернувшиеся из украинского плена российские военные спели гимн России

Вернувшиеся 24 ноября из украинского плена российские военные спели гимн России

Вернувшиеся в четверг, 24 ноября, из украинского плена российские военнослужащие спели гимн России. Соответствующее видео показало Минобороны РФ в Telegram-канале.

Кадры с освобожденными из украинского плена 50 российскими военными военное ведомство опубликовало ранее. По словам одного из солдат, где-то к ним относились «нормально и по-человечески, а где-то прям ужасно». Военнослужащий рассказал, что их заставляли учить украинские песни и держали на улице в холодную погоду.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Россия проведет новый обмен пленными с Украиной по формуле «50 на 50». Позднее в Минобороны подтвердили факт обмена по этой формуле.